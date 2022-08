Il padre di Manuel Bortuzzo contro il GF VIP e su Lulù “coinquilina del GF” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sebbene si stiano per aprire le porte della nuova edizione del Grande Fratello Vip, i genitori di alcuni protagonisti parlando ancora di quanto accaduto. È il caso di Franco Bortuzzo che dopo aver goduto della notorietà che il reality di Canale 5 ha regalato al figlio, ora si schiera apertamente contro il programma. Scopriamo le sue parole. Franco Bortuzzo contro il Grande Fratello: “A Manuel non è piaciuto molto“ A quasi un anno di distanza dall’inizio del Grande Fratello Vip 6, il papà di Manuel Bortuzzo, intervistato su Novella 2000, ha detto la sua sull’esperienza vissuta dal figlio nel reality show Mediaset. Secondo l’uomo non era il programma giusto per lui, nonostante il cachet da capogiro ed essere riuscito ad uscire dal programma quando voleva senza pagare ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sebbene si stiano per aprire le porte della nuova edizione del Grande Fratello Vip, i genitori di alcuni protagonisti parlando ancora di quanto accaduto. È il caso di Francoche dopo aver goduto della notorietà che il reality di Canale 5 ha regalato al figlio, ora si schiera apertamenteil programma. Scopriamo le sue parole. Francoil Grande Fratello: “Anon è piaciuto molto“ A quasi un anno di distanza dall’inizio del Grande Fratello Vip 6, il papà di, intervistato su Novella 2000, ha detto la sua sull’esperienza vissuta dal figlio nel reality show Mediaset. Secondo l’uomo non era il programma giusto per lui, nonostante il cachet da capogiro ed essere riuscito ad uscire dal programma quando voleva senza pagare ...

tuttopuntotv : Il padre di Manuel Bortuzzo contro il GF VIP e su Lulù “coinquilina del GF” #manuelbortuzzo #gfvip6… - iisterik4 : ma al gf è andato manuel o suo padre? - AngoloDV : Gf Vip, il padre di Bortuzzo: “A Manuel non è piaciuto” - NilaPot : @Marshmellos_ Purtroppo fin quando Manuel non si libererà del padre e non andrà a fare una seria terapia non cambie… - francifairy : RT @FaTinaameta: 'Manuel Bortuzzo, PARLA IL PADRE:' ~?interviste? #31agosto -