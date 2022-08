Il nuovo singolo di Federico Baroni (che è il tiktoker che pesca cernie illegalmente) è stato promosso al Tg1 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si chiama Federico Baroni ed è un musicista e cantante diventato celebre per la partecipazioni ad Amici ma anche, negli ultimi giorni, per essere il tiktoker che pesca cernie illegalmente. Sul suo profilo TikTok, qualche giorno fa, Baroni ha pubblicato un video che lo vede immergersi in mare per pescare, descrivendo una pesca di un paio d’ore con cernie come bottino. C’è un solo problema: quel luogo – come è emerso una volta che il contenuto è diventato vitale dopo essere stato preso e rilanciato nel gruppo «Roba da apneisti Spearfiscing & Freediving» – è zona protetta con divieto di pesca, precisamente Capo di Caccia ad Alghero, nella provincia di Sassari. Quel video pubblicato ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si chiamaed è un musicista e cantante diventato celebre per la partecipazioni ad Amici ma anche, negli ultimi giorni, per essere ilche. Sul suo profilo TikTok, qualche giorno fa,ha pubblicato un video che lo vede immergersi in mare perre, descrivendo unadi un paio d’ore concome bottino. C’è un solo problema: quel luogo – come è emerso una volta che il contenuto è diventato vitale dopo esserepreso e rilanciato nel gruppo «Roba da apneisti Spearfiscing & Freediving» – è zona protetta con divieto di, precisamente Capo di Caccia ad Alghero, nella provincia di Sassari. Quel video pubblicato ...

