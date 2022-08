Il nuovo ruolo di Danilo ha realmente senso? Problemi in casa Juve (Di mercoledì 31 agosto 2022) Danilo è visto come uno dei giocatori chiave per questa stagione della Juve, ma il nuovo ruolo non convince tutti quanti in quel modulo. La stagione della Juventus sarà davvero molto complicata, con le prime tre giornate che hanno portato solamente una vittoria e due pareggi, nonostante con la Roma ci sia stata comunque un’ottima prestazione, ma in difesa Danilo ha lasciato abbastanza perplessi. LaPresseLa Juventus dovrà cercare in tutti i modi di poter trovare la maggiore stabilità possibile per poter tornare a lottare per la vittoria dello Scudetto, un qualcosa che non è avvenuto nelle ultime due stagioni. La solidità difensiva è sempre stata alla base di tutte le squadre di Massimiliano Allegri, ma contro la Roma ha avuto sicuramente dei momenti abbastanza ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 31 agosto 2022)è visto come uno dei giocatori chiave per questa stagione della, ma ilnon convince tutti quanti in quel modulo. La stagione dellantus sarà davvero molto complicata, con le prime tre giornate che hanno portato solamente una vittoria e due pareggi, nonostante con la Roma ci sia stata comunque un’ottima prestazione, ma in difesaha lasciato abbastanza perplessi. LaPresseLantus dovrà cercare in tutti i modi di poter trovare la maggiore stabilità possibile per poter tornare a lottare per la vittoria dello Scudetto, un qualcosa che non è avvenuto nelle ultime due stagioni. La solidità difensiva è sempre stata alla base di tutte le squadre di Massimiliano Allegri, ma contro la Roma ha avuto sicuramente dei momenti abbastanza ...

