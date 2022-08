Il mito di Lady D in tv: programmazione speciale per il 25esimo anniversario della morte di Diana Spencer (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 31 agosto 1997 in seguito a un terribile incidente stradale perdeva la vita Lady Diana Spencer, la Principessa di Galles, nonostante il divorzio dal marito il Principe Carlo. La madre di William e Harry aveva solo 36 anni quando la Mercedes S280 su cui viaggiava, insieme al fidanzato Dodi Al-Fayed, si è schiantata sul tredicesimo pilastro della galleria sotto il Pont de l’Alma a Parigi. Nel corso degli anni quell’incidente è diventato non tanto un epilogo, quanto un punto di partenza per capire cosa sia davvero successo quella notte, quando la donna più famosa e paparazzata del mondo, la principessa che ha minato le fondamenta antichissime di casa Windsor, moriva lasciando il pubblico sospeso in una bolla di choc e commozione, come se da quel lutto non si sia mai ripresa del tutto. La principessa ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 31 agosto 1997 in seguito a un terribile incidente stradale perdeva la vita, la Principessa di Galles, nonostante il divorzio dal marito il Principe Carlo. La madre di William e Harry aveva solo 36 anni quando la Mercedes S280 su cui viaggiava, insieme al fidanzato Dodi Al-Fayed, si è schiantata sul tredicesimo pilastrogalleria sotto il Pont de l’Alma a Parigi. Nel corso degli anni quell’incidente è diventato non tanto un epilogo, quanto un punto di partenza per capire cosa sia davvero successo quella notte, quando la donna più famosa e paparazzata del mondo, la principessa che ha minato le fondamenta antichissime di casa Windsor, moriva lasciando il pubblico sospeso in una bolla di choc e commozione, come se da quel lutto non si sia mai ripresa del tutto. La principessa ...

