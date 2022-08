Il Milan supera il Siviglia nella Supercoppa Europea – 31 agosto 2007 – VIDEO (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 31 agosto 2007 il Milan solleva al cielo la Supercoppa Europea contro un Siviglia a lutto per la scomparsa di Puerta In un clima surreale, la notte del 31 agosto 2007 il Milan mette in bacheca la Supercoppa Europea. Di fronte gli spagnoli del Siviglia, superati per 3-1 a pochi giorni dalla tragica scomparsa di Puerta. Nel primo tempo sono gli iberici a portarsi in vantaggio, prima del pareggio firmato dal solito Inzaghi. Ribalta il risultato con una gran conclusione Jankulovski, fissa il punteggio finale Kakà ribadendo in rete un calcio di rigore respinto. Iscriviti alla newsletter "Almanacco del Calcio" ISCRIVIMI Accetto la Privacy ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 31ilsolleva al cielo lacontro una lutto per la scomparsa di Puerta In un clima surreale, la notte del 31ilmette in bacheca la. Di fronte gli spagnoli delti per 3-1 a pochi giorni dalla tragica scomparsa di Puerta. Nel primo tempo sono gli iberici a portarsi in vantaggio, prima del pareggio firmato dal solito Inzaghi. Ribalta il risultato con una gran conclusione Jankulovski, fissa il punteggio finale Kakà ribadendo in rete un calcio di rigore respinto. Iscriviti alla newsletter "Almanacco del Calcio" ISCRIVIMI Accetto la Privacy ...

