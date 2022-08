Il Milan passa a RedBird | firmato il closing Cosa sappiamo sulla nuova società

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilha ufficialmente unaproprietà. Il fondo di investimenti Elliott, che aveva rilevato lanel 2018, l’ha ceduta agli statunitensi di. Ilè statooggi, 31 agosto, riferisce Repubblica. Il fondo statunitense è stato creato dall’ex banchiere di Goldman Sachs, Gerry Cardinale, ma – secondo indiscrezioni – sarà partecipato anche dalla famiglia Steinbrenner, proprietaria degli Yankees, e da Main Street Advisor, che tra gli investitori ha la leggenda della pallacanestro LeBron James.acquisisce il 99,93% del, per una cifra vicina al miliardo di euro. Di questi, 400 milioni provengono dagli investitori, mentre 600 milioni sono stati chiesti in prestito proprio da Elliott. A fare parte di ...

ferrante_pie : RT @MilanPress_it: IL MILAN È DI REDBIRD: C’È LA ??? Habemus closing ?? Ci sono le firme di #Elliott e #RedBird: il #Milan passa nelle mani… - news_mercato_ : #SerieA, è ufficiale: il #Milan passa da #Elliott a #RedBird, ci sono le firme - NotiziarioC : UFFICIALE: Il Milan passa a RedBird. Elliot ha firmato il closing - rossonero_fede : @Roma_Da_Saronno @ForzaMilanTweet @russ_mario1 @jerryscottismo ahahahahaha ma davvero mi devi spiegare chi e' ellio… - yassine01937035 : RT @LaStampa: Il Milan cambia società, passa dal fondo Elliott a RedBird: firmato il closing -

di Carlos Passerini e Arianna Ravelli La squadra rossoneradi mano con una valutazione da 1,2 miliardi. Circa la metà, 550 - 600 milioni, viene ... l'attuale ad, lascerà a novembre Ilè di ...Il fondatore di RedBird, Gerry Cardinale, ha attratto nell'orbita del, nell'ambito di questo cambio di gestione, numerose realtà dello sport statunitense, come ha rivelato ieri il Financial ...Quella di oggi sarà una giornata storica per il Milan e i suoi tifosi: è infatti in programma il closing, vale a dire l’effettivo passaggio di quote da Elliott a RedBird. Il Milan quindi cambia propri ...prima il Milan, poi la Cremonese, infine anche lo Spezia con l'occhio attento dell'Inter all'affare. Invece Jean Junior Onana proseguirà la sua carriera in Francia. Il centrocampista camerunese lascia ...