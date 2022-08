Il lavoratore spiato dagli 007 non è licenziabile Solo la sua azienda può controllarne i comportamenti (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Le società di investigazione non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’articolo 3 dello Statuto (dei lavoratori, ndr), direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori” Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Le società di investigazione non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’articolo 3 dello Statuto (dei lavoratori, ndr), direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori” Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Strano ma vero e giusto: il lavoratore spiato dagli 007 non è licenziabile - gflorea : RT @FEDAIISF: È legittimo licenziare un lavoratore spiato a sua insaputa? La Cassazione con una recente Ordinanza precisa quando è legittim… - FEDAIISF : È legittimo licenziare un lavoratore spiato a sua insaputa? La Cassazione con una recente Ordinanza precisa quando… - laleggepertutti : Si può licenziare un lavoratore spiato? - - TeleradioNews : La Cassazione: illegittimo il licenziamento del lavoratore filmato dal detective mentre va in palestra in orario di… -