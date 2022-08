Il gesto disperato di Lady Diana quel Natale a Sandringham (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una litigata furibonda con il principe Carlo e poi un atto che avrebbe potuto cambiare le sorti della monarchia. L'episodio, testimoniato da Andrew Morton biografo «ufficiale» di Lady Di, è stato raccontato per la prima volta da una trasmissione della Tv francese Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una litigata furibonda con il principe Carlo e poi un atto che avrebbe potuto cambiare le sorti della monarchia. L'episodio, testimoniato da Andrew Morton biografo «ufficiale» diDi, è stato raccontato per la prima volta da una trasmissione della Tv francese

GMandorlini : @Gazer_18 @965_maurilio @LucAnnaRomano @sabbatini Lmao nel 97 aveva già perso le gara per un problema al radiatore,… - viperelia_bras : @doublenationale @Luciastellagma2 Con la tizia che scrive che è stato un gesto disperato... a na certa me girano le palle - Luciastellagma2 : @Maelle299584852 @doublenationale per me e stato un gesto disperato per attirare la sua attenzione ?? perché lei e i… - 57Ferrara : @recordisco @pdnetwork @ChiaraFerragni Ma perché? Un gesto disperato da parte di Letta che ormai ha una confusione… - llevaj : RT @Lukyluke311: Avete dimostrato la vera natura del regime per cui combattete. Totalitario al punto da chiedere al Santo Padre di abbracci… -