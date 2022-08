Il finale di The Sinner 4, ultima stagione, in onda il 31 agosto su Canale 20 Mediaset (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il finale di The Sinner 4 va in onda in prima tv la notte tra il 31 agosto e il 1° settembre, mettendo fine alla serie thriller antologica anche nella programmazione in chiaro. Il finale di The Sinner 4 rappresenta anche la conclusione della serie, che in Italia è stata diffusa in anteprima dalla piattaforma Mediaset Premium, per poi arrivare in chiaro sul Canale 20 Mediaset dal 2018. La quarta stagione, disponibile dal marzo 2022 sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity+, si conclude con gli episodi in onda nella seconda serata del 31 agosto sul Canale 20 del digitale terrestre. Negli ultimi due episodi di The ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ildi The4 va inin prima tv la notte tra il 31e il 1° settembre, mettendo fine alla serie thriller antologica anche nella programmazione in chiaro. Ildi The4 rappresenta anche la conclusione della serie, che in Italia è stata diffusa in anteprima dalla piattaformaPremium, per poi arrivare in chiaro sul20dal 2018. La quarta, disponibile dal marzo 2022 sulla piattaforma streamingInfinity+, si conclude con gli episodi innella secserata del 31sul20 del digitale terrestre. Negli ultimi due episodi di The ...

