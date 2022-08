Il film Adam Driver e Greta Gerwig, tratto dal romanzo del 1985, apre la Mostra di Venezia 2022, tra satira della vita familiare, paranoia e apocalisse (Di mercoledì 31 agosto 2022) Quando era un bambino Noah Baumbach guardava i film della sua epoca, Brian De Palma per esempio. La sua epoca erano gli anni ’80 e il regista di Vestito per uccidere allora diceva. «Alfred Hitchcock ha creato un nuovo linguaggio cinematografico e adesso quel linguaggio è disponibile per noi». Nella conferenza stampa di White Noise, il film di apertura della Mostra del cinema che verrà proiettato stasera, preceduto dalla consegna del Leone d’oro alla carriera a Catherine Deneuve, il regista celebre per i suoi “mumblecore” (film in cui si parlava moltissimo un po’ per ovviare alla scarsità di budget, un po’ perché il naturalismo aveva dato alla testa agli adepti), Noah Baumbach dice di aver fatto lo stesso: «Negli anni ’80 mi sono nutrito di cinema di genere, film sulle ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 31 agosto 2022) Quando era un bambino Noah Baumbach guardava isua epoca, Brian De Palma per esempio. La sua epoca erano gli anni ’80 e il regista di Vestito per uccidere allora diceva. «Alfred Hitchcock ha creato un nuovo linguaggio cinematografico e adesso quel linguaggio è disponibile per noi». Nella conferenza stampa di White Noise, ildi aperturadel cinema che verrà proiettato stasera, preceduto dalla consegna del Leone d’oro alla carriera a Catherine Deneuve, il regista celebre per i suoi “mumblecore” (in cui si parlava moltissimo un po’ per ovviare alla scarsità di budget, un po’ perché il naturalismo aveva dato alla testa agli adepti), Noah Baumbach dice di aver fatto lo stesso: «Negli anni ’80 mi sono nutrito di cinema di genere,sulle ...

