Il figlio di Rosa Russo Iervolino smentisce la morte (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Mia madre è viva, sta bene saluta tutti. Ci sono arrivate un sacco di telefonate ma per fortuna sta bene. Non direi che è uno scherzo di cattivo gusto, spero semplicemente che qualcuno si sia sbagliato". Così Michele Russo ha smentito parlando con l'agenzia LaPresse la notizia della morte di sua madre, Rosa Russo Iervolino, diffusasi in mattinata. Rosa Russo Iervolino, due volte sindaco di Napoli e più volte ministro, compirà 85 anni il prossimo 17 settembre. E' stata la prima donna a ricoprire il ruolo di sindaco nella città partenopea a anche al Viminale prima di lei non era mai stata ministro nessun altra donna: Iervolino fu a capo degli Interni tra il 1998 e il 1999, con D'Alema premier. In quell'anno firmò la legge contro gli ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Mia madre è viva, sta bene saluta tutti. Ci sono arrivate un sacco di telefonate ma per fortuna sta bene. Non direi che è uno scherzo di cattivo gusto, spero semplicemente che qualcuno si sia sbagliato". Così Micheleha smentito parlando con l'agenzia LaPresse la notizia delladi sua madre,, diffusasi in mattinata., due volte sindaco di Napoli e più volte ministro, compirà 85 anni il prossimo 17 settembre. E' stata la prima donna a ricoprire il ruolo di sindaco nella città partenopea a anche al Viminale prima di lei non era mai stata ministro nessun altra donna:fu a capo degli Interni tra il 1998 e il 1999, con D'Alema premier. In quell'anno firmò la legge contro gli ...

Baccanale2 : Leggo che il figlio di Briatore è diventato Ceo di una multinazionale a 12 anni. Io pure a 12 sono diventato cèo.… - CiroMarotta : @Antonio00490029 0. una squadra che lascia andare via #Dybala per tenersi rabiot non ha capito un cavolo di calcio… - edoardochance : Appello al #Liverpool, se vi interessa abbiamo un esterno olandese che è una meraviglia, pure figlio d'arte. Accett… - CiaoNe100 : RT @salvinimi: Ultim'ora Salvini; 'Ho telefonato e ho fatto le mie sincere condoglianze al figlio di Rosa Russo Iervolino il quale mi ha ri… - fabbri333 : RT @Corriere: Rosa Russo Iervolino, il figlio smentisce la notizia della morte -