Il Covid spaventa ancora la Cina: milioni di persone tornano in lockdown per contenere gli ultimi focolai (Di mercoledì 31 agosto 2022) Per contenere gli ultimi focolai di Covid - 19, la Cina ha messo di nuovo milioni di persone in lockdown colpendo città industriali come Shenzhen, Guangzhou, Dalian, Chengdu e Shijiazhuang. A Dalian, ...

Labellasospesa : @MFinestri Dopo tre covid a me non spaventa più niente - VeritasVper : @Pgreco_ Il motivo è che il Covid, il vaccino sperimentale, il gas, la guerra, la pasta di farina di grillo, e tutt… - CdT_Online : La politica zero-COVID del Dragone ha ridotto all'osso i collegamenti fra Pechino e il resto del mondo. E l'imminen… - LidiaMay77 : @Pihneutro Si, ma non l abbandoneranno mai totalmente La baracca covid spaventa ancora tanti e la paura è la loro… - Nazione_Pistoia : L’influenza spaventa più del Covid I medici: 'Bisogna vaccinare subito' -