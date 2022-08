Il caro energia spaventa gli ospedali, servizi a rischio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non solo le attivita' produttive; anche gli ospedali temono gli effetti dei rincari dell'energia, che potrebbero far saltare i bilanci delle aziende sanitarie e mettere a rischio la capacita' di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non solo le attivita' produttive; anche glitemono gli effetti dei rincari dell', che potrebbero far saltare i bilanci delle aziende sanitarie e mettere ala capacita' di ...

LaStampa : Insegne spente di notte, niente docce calde, pc e tv a basso regime, negozi che chiudono prima: ecco come l’Europa… - gparagone : A fronte di piccole e medie imprese che rischiano la chiusura, una partecipata di Stato come @eni fa sette miliardi… - amendolaenzo : All'ultimo Consiglio UE abbiamo chiesto la riforma del mercato dell‘elettricità e un tetto al prezzo del gas. È il… - FuoriIncuboUe : RT @Geronim22285766: Il Progetto prevede la Chiusura di più imprese possibile a causa del caro energia! Se danno gli Aiuti il piano gli sal… - palermo24h : Caro energia: “rischio chiusura per le imprese” -