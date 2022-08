Il bonus trasporti dal 1° settembre: come funziona e come fare domanda (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giovedì 1° settembre è il giorno del click day per ottenere il bonus trasporti, un sostegno economico ideato dal governo incentivare la mobilità sostenibile e dare un aiuto concreto a lavoratori, pendolari e studenti. La... Leggi su europa.today (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giovedì 1°è il giorno del click day per ottenere il, un sostegno economico ideato dal governo incentivare la mobilità sostenibile e dare un aiuto concreto a lavoratori, pendolari e studenti. La...

ReggioCal : Bonus Trasporti al via dal 1° settembre 2022 - wireditalia : Dà un contributo di 60 euro per abbonamenti mensili o annuali ai mezzi pubblici e alle ferrovie regionali e naziona… - nuova_venezia : Al via il bonus trasporti: chi può fare domanda per l’abbonamento metro e bus (anche per i figli) e come ottenerlo - gazzettamantova : Da domani le richieste per il #bonustrasporti - bizcommunityit : Bonus trasporti, domani il click day: ecco come funzionerà -