Il blocco dei visti Ue ai cittadini russi rischia di condannare i critici alle ritorsioni del Cremlino: dai giornalisti agli insegnanti, ecco chi le teme (Di mercoledì 31 agosto 2022) Alla vigilia della riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue, dove si discuterà la questione del rilascio dei visti ai russi, c'è una parte della popolazione della Federazione che attende la decisione con particolare attenzione. Sono coloro che, soprattutto dopo l'invasione dell'Ucraina ordinata da Vladimir Putin il 24 febbraio scorso, si sono opposti alle politiche del Cremlino. La violazione dei diritti umani fondamentali e le crescenti restrizioni ai cittadini, ai media e alle istituzioni pubbliche sono diventate la norma in russia, ma dall'inizio del conflitto il Cremlino ha ulteriormente ampliato i propri poteri e ora prende decisioni che sarebbero giustificate dalla legge marziale, nonostante non sia mai stata ufficialmente dichiarata.

