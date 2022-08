Il bimbo goloso non ha tempo da perdere | il giocoliere del gelato con lui non ha scampo | il video virale

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il piccolo, approfittando di una manovra poco precisa del gelataio, afferra il supporto metallico sul quale è posato il cono per afferrare ile mangiarlo. Per il professionista una lezione per ...

Civonline

Per il professionista una lezione per il futuro, mai sfidare undi gelato. 31 agosto 2022"In quanto poi al bere, dagli davano un po' di vino con acqua; più tardi escluse totalmente ... Un Gabriele D'Annunzio non astemio, non parco nel cibo: "Intenditore e". La newsletter del ... Caprarola: fervono i preparativi per CioccoFest – Civonline.it Il piccolo, approfittando di una manovra poco precisa del gelataio, afferra il supporto metallico sul quale è posato il cono per afferrare il ...