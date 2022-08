Il 31 agosto 1997 Lady Diana perse la vita in un incidente d’auto a Parigi. Un anniversario celebrato in sordina da Buckingham Palace (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’anniversario della tragica scomparsa di Lady Diana, un quarto di secolo fa, passerà praticamente inosservato alla corte di Elisabetta II. La regina, dicono a palazzo, non rilascerà dichiarazioni scritte per ricordare la nuora ancora scomoda, e non ci sono eventi commemorativi in programma. Lady Diana gioca con i piccoli William e Harry: il tenero filmato del 1986 impazza sui social X ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’della tragica scomparsa di, un quarto di secolo fa, passerà praticamente inosservato alla corte di Elisabetta II. La regina, dicono a palazzo, non rilascerà dichiarazioni scritte per ricordare la nuora ancora scomoda, e non ci sono eventi commemorativi in programma.gioca con i piccoli William e Harry: il tenero filmato del 1986 impazza sui social X ...

