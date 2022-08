Ignazio Moser incanta i fan sul set di una nuova avventura (FOTO)

(Di mercoledì 31 agosto 2022)sul set di una: le prime immaginino i fanè rientrato a Milano con la sua Cecilia Rodriguez per riprendere la routine. L’ex gieffino è diventato ormai uno dei volti più amati e seguiti nel mondo dello spettacolo. Il buoncontinua a fare breccia nel cuore di tantissime generazioni con le sue nuove avventure e progetti sempre originali ed inediti. Dalla partecipazione ai vari reality show fino ad arrivare al lancio della sua prima capsule di jeans con un noto brand.questa estate ha festeggiato i suoi 30 anni nella meravigliosa Puglia documentato per giorni la speciale festa organizzata dalla sua Cecilia, e dagli amici e familiari. Leggi anche —> baru gaetani lex ...

361_magazine : - zazoomblog : Il gesto di Ignazio Moser risolve i problemi tra Cecilia Rodriguez e la suocera - #gesto #Ignazio #Moser #risolve - 361_magazine : - zazoomblog : Cecilia Rodriguez nessun problema con la suocera: il gesto di Ignazio Moser sui social - #Cecilia #Rodriguez… - infoitcultura : Ignazio Moser, una malattia terribile si è insinuata nella sua vita -

Un gesto con cuiha salvato la situazione tra Cecilia Rodriguez e la suocera, sua ...Cecilia Rodriguez e Carla Merz in crisi Ecco come ha rispostoha scelto di replicare con eleganza e semplicità alle accuse che sono state mosse nei confronti della sua ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dopo le voci di un rapporto poco idilliaco tra Cecilia Rodriguez e la suocera Carla Merz, Ignazio Moser ha pubblicato una foto delle due donne insieme ...