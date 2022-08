Icone del lusso: i 200 anni dell'Hotel Danieli di Venezia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dall'inizio dell'anno e fino a fine ottobre l'Hotel più iconico della città lagunare celebra la sua storia e i suoi ospiti con una mostra fotografica, talk, un cocktail e un menù degustazione speciale Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dall'inizio'anno e fino a fine ottobre l'più iconicoa città lagunare celebra la sua storia e i suoi ospiti con una mostra fotografica, talk, un cocktail e un menù degustazione speciale

ilducadi : @TrxpQueej4L quelli del real che la vivono come una vittoria scudetto ormai, baratterebbero chiunque sempre e comun… - Alessandrs_ : Versace, collezione primavera/estate 2017 Cast stellare Composto da alcune delle più grandi icone del passato, e t… - Kalulisme : RT @arrigons7: La cultura pop è pregna di riferimenti, citazioni e ammiccamenti a quella che non è solo la squadra sportiva più titolata de… - pattyfilly : RT @arrigons7: La cultura pop è pregna di riferimenti, citazioni e ammiccamenti a quella che non è solo la squadra sportiva più titolata de… - peppobbove : RT @arrigons7: La cultura pop è pregna di riferimenti, citazioni e ammiccamenti a quella che non è solo la squadra sportiva più titolata de… -