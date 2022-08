I piedi di Patrizia Rossetti la tradiscono | è lei la nuova concorrente del Grande Fratello Vip

(Di mercoledì 31 agosto 2022) “Sincera, forse anche troppo”: è questa la frase di presentazione dellavippona delVip. Un video in cui si vedono deicon lo smalto rosso; delle mani palesemente di una signora che ha superato i giri di boa (cit.), una camicia in pizzo viola, un paio di jeans. Se la sua arma vincente è la schiettezza, nella Casa dirà la sua senza peli sulla lingua… #GFVIP pic.twitter.com/mkIwpJKRiR —(@) August 31, 2022 “Ma chi è?” – ha scritto un utente su Twitter – “Dovremmo riconoscerla dai?”. Ma chi è? Dovremmo riconoscerla dai? pic.twitter.com/vbLhicsf45 — angeliquepoison (@angeliquepoison) August 31, 2022 E la risposta è sì: proprio grazie ai ...

