I nuovi schiavi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono gli italiani che dichiarano più di 35 mila euro lordi all'anno e sui quali grava tutto il peso delle imposte e dei servizi pubblici senza avere nulla in cambio. Li ha battezzati così Alberto Brambilla, esperto di previdenza ed ex consigliere economico di Palazzo Chigi, che in questa intervista accusa i politici di parlare solo di diritti e fa a pezzi le principali promesse dei partiti. Li definisce «nuovi schiavi». Sono quelli che portano sulle loro spalle il peso dell'intero Paese, che pagano più tasse, mantengono i servizi pubblici e in cambio non hanno nulla. Anzi, potrebbero venire ulteriormente bastonati se alcune delle promesse elettorali dei partiti saranno mantenute senza adeguate coperture. A individuare questa nuova classe sociale, chiamiamola così, è Alberto Brambilla, presidente del Centro studi Itinerari previdenziali. Un esperto di ...

