I media cinesi contro Gorbaciov: «Immaturo e ingenuo. Putin ha imparato la lezione» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mikhail Gorbaciov è una «figura tragica che ha soddisfatto i bisogni di Usa e Occidente senza morale», responsabile di «gravi errori» e «ingenuo» nel valutare la situazione internazionale, che ha provocato «il caos nell’ordine economico interno». Commenta così la scomparsa dell’ultimo leader dell’Urss, Mikhail Gorbaciov, il Global Times, testata controllata dal Partito Comunista cinese. In un lungo articolo, il giornale ripercorre la parabola politica di Gorbaciov, che rappresenterebbe un avvertimento per gli altri Paesi nelle relazioni con l’Occidente. «In una riflessione storica, Gorbaciov è stato ingenuo e Immaturo», scrive il quotidiano, perché avrebbe «oscillato tra cercare una via indipendente» e «abbracciare l’Occidente». «Venerare ciecamente ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mikhailè una «figura tragica che ha soddisfatto i bisogni di Usa e Occidente senza morale», responsabile di «gravi errori» e «» nel valutare la situazione internazionale, che ha provocato «il caos nell’ordine economico interno». Commenta così la scomparsa dell’ultimo leader dell’Urss, Mikhail, il Global Times, testatallata dal Partito Comunista cinese. In un lungo articolo, il giornale ripercorre la parabola politica di, che rappresenterebbe un avvertimento per gli altri Paesi nelle relazioni con l’Occidente. «In una riflessione storica,è stato», scrive il quotidiano, perché avrebbe «oscillato tra cercare una via indipendente» e «abbracciare l’Occidente». «Venerare ciecamente ...

Gautama611 : RT @AmbCina: Siamo lieti nel constatare l'attenzione che gli amici dei media italiani hanno prestato alle politiche e posizioni cinesi pubb… - SerenaBellavita : RT @GabrieleIuvina1: @iuvinale_n Non è ignorante, lo intervistano sui media cinesi. - Ypsilon12951411 : RT @GabrieleIuvina1: @iuvinale_n Non è ignorante, lo intervistano sui media cinesi. - XERDAN_Design : RT @GabrieleIuvina1: @iuvinale_n Non è ignorante, lo intervistano sui media cinesi. - Antongiulio2 : RT @GabrieleIuvina1: @iuvinale_n Non è ignorante, lo intervistano sui media cinesi. -