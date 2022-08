I look del mese: cos’hanno indossato le star? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’anno indossato le famose questo agosto? star in minidress Sofia Vergara a fioriNel mese di ferie per antonomasia anche le star di casa nostra sono andate in vacanza, adattando i look di conseguenza. Spopolano i minidress, da quello in spugna bianca di Bottega Veneta sfoggiato da Giulia De Lellis all’abitino floreale indossato da Valentina Ferragni a Forte dei Marmi, firmato Chiara Ferragni ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Vezzose e originali, leamano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano conall’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambianodopo: cos’annole famose questo agosto?in minidress Sofia Vergara a fioriNeldi ferie per antonomasia anche ledi casa nostra sono andate in vacanza, adattando idi conseguenza. Spopolano i minidress, da quello in spugna bianca di Bottega Veneta sfoggiato da Giulia De Lellis all’abitino florealeda Valentina Ferragni a Forte dei Marmi, firmato Chiara Ferragni ...

VanityFairIt : In occasione del 90esimo anniversario della manifestazione, l'Academy of Motion Picture, Arts and Science è present… - Federico_Pavons : @ilragazzotopo Uno degli attori più famosi del mondo, probabilmente il più famoso della new-gen (ha fatto Call me b… - IOdonna : Serena Rossi in Etro, Anna Foglietta in Giorgio Armani, Alessandra Mastronardi in Gucci. Gli abiti da sogno delle m… - doncarlo74 : Quanto è bello @Cartabiancarai3. Se poi lo confronto con quel programma del presentatore dalla voce a scorreggia o… -