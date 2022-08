I conti salati dell’Italia del no, le bollette e la solidarietà europea. Scrive Clini (Di mercoledì 31 agosto 2022) “L’inaffidabilità e l’ambientalismo ideologico hanno un costo salato. Lo dimostra la penale di 190 milioni che lo Stato italiano, cioè tutti noi cittadini, dovremo pagare alla società titolare dal 2014 della concessione di Ombrina Mare, in Abruzzo, che avrebbe dovuto sfruttare un giacimento di gas ma che è stata fermata”. Ha ragione Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica. Ma 190 milioni sono una “bazzecola” nei confronti dei danni provocati dal blocco di Ombrina e delle attività estrattive. Quando nel gennaio 2013 il ministero dell’Ambiente aveva formulato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, dando il via alla procedura per la concessione di Ombrina Mare, ero stato accusato di essere complice delle società petrolifere e denunciato al Tribunale dei ministri. La valutazione ambientale era stata finalizzata ad assicurare il rispetto delle ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 agosto 2022) “L’inaffidabilità e l’ambientalismo ideologico hanno un costo salato. Lo dimostra la penale di 190 milioni che lo Stato italiano, cioè tutti noi cittadini, dovremo pagare alla società titolare dal 2014 della concessione di Ombrina Mare, in Abruzzo, che avrebbe dovuto sfruttare un giacimento di gas ma che è stata fermata”. Ha ragione Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica. Ma 190 milioni sono una “bazzecola” nei confronti dei danni provocati dal blocco di Ombrina e delle attività estrattive. Quando nel gennaio 2013 il ministero dell’Ambiente aveva formulato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, dando il via alla procedura per la concessione di Ombrina Mare, ero stato accusato di essere complice delle società petrolifere e denunciato al Tribunale dei ministri. La valutazione ambientale era stata finalizzata ad assicurare il rispetto delle ...

walter0309 : @pdnetwork Nelle serate passate insieme a mangiare con conti salati altro che gratis ?????? - mtracca : Si permette ancora di prenderci per il fondo schiena, non le basta avere sulla coscienza milioni di morti, con bald… - AMIStaDeS_2017 : #Italia- Secondo #Codacons, conti salati per le famiglie con la riapertura dell'anno scolastico: la #spesa sui libr… - GiTufano69 : @repubblica Ormai è un continuo... statev a cas se poi ci dovete rompere le scatole con queste polemiche sui conti salati. -