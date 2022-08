House of the Dragon perde un pezzo importante subito dopo il rinnovo per la seconda stagione (Di mercoledì 31 agosto 2022) House of the Dragon, l’attesissima serie prequel de Il Trono di Spade, è stata appena rinnovata per una seconda stagione, in concomitanza col debutto su HBO Max, ma ha già perso un pezzo importante. Lo showrunner della serie, Miguel Sapochnik, si dimetterà dopo aver guidato il team creativo della prima stagione dello spin-off di Game of Thrones. Ad annunciarlo è Deadline. Sapochnik ha dedicato tre anni ad House of the Dragon e ora passa il testimone al suo co-creatore Ryan Condal servire, che sarà unico showrunner per la seconda stagione. Condal continuerà a lavorare a stretto contatto con il co-creatore della serie, l’autore del romanzo omonimo George RR Martin, e il resto del team ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022)of the, l’attesissima serie prequel de Il Trono di Spade, è stata appena rinnovata per una, in concomitanza col debutto su HBO Max, ma ha già perso un. Lo showrunner della serie, Miguel Sapochnik, si dimetteràaver guidato il team creativo della primadello spin-off di Game of Thrones. Ad annunciarlo è Deadline. Sapochnik ha dedicato tre anni adof thee ora passa il testimone al suo co-creatore Ryan Condal servire, che sarà unico showrunner per la. Condal continuerà a lavorare a stretto contatto con il co-creatore della serie, l’autore del romanzo omonimo George RR Martin, e il resto del team ...

