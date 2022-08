"Ho ingoiato questo uovo". La frase choc, corsa disperata: dramma a tavola (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un uomo di 40 anni è giunto sabato notte al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Milano, dopo l'ingestione di un uovo d'anatra 'Balut' ed è stato salvato in extremis con un intervento di chirurgia robotica. Dopo un'analisi del caso l'équipe di Endoscopia Digestiva, diretta dal dott. Luca De Luca, in collaborazione con il team di Chirurgia Robotica dell'Ospedale San Paolo diretta dal prof. Paolo Pietro Bianchi e il team di 'Anestesia e Rianimazionè diretta dal prof. Davide Chiumello, ha deciso di intervenire attraverso l'utilizzo del robot chirurgico essendo complessa la rimozione per via endoscopica. È stata eseguita una frammentazione endoscopica del corpo estraneo sotto guida assistita del robot, spingendo l'uovo nella cavità gastrica e liberando in tal modo l'esofago cervicale. L'evento, potenzialmente fatale, è stato gestito senza alcuna ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un uomo di 40 anni è giunto sabato notte al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Milano, dopo l'ingestione di und'anatra 'Balut' ed è stato salvato in extremis con un intervento di chirurgia robotica. Dopo un'analisi del caso l'équipe di Endoscopia Digestiva, diretta dal dott. Luca De Luca, in collaborazione con il team di Chirurgia Robotica dell'Ospedale San Paolo diretta dal prof. Paolo Pietro Bianchi e il team di 'Anestesia e Rianimazionè diretta dal prof. Davide Chiumello, ha deciso di intervenire attraverso l'utilizzo del robot chirurgico essendo complessa la rimozione per via endoscopica. È stata eseguita una frammentazione endoscopica del corpo estraneo sotto guida assistita del robot, spingendo l'nella cavità gastrica e liberando in tal modo l'esofago cervicale. L'evento, potenzialmente fatale, è stato gestito senza alcuna ...

