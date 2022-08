Haaland nella storia della Premier League: nove gol ad agosto, nessuno come lui (Di mercoledì 31 agosto 2022) Erling Haaland fa quello che vuole nel primo tempo del match tra Manchester City e Nottingham Forest e riscrive la storia della Premier League. L’attaccante norvegese, grazie ad una tripletta siglata all’Etihad Stadium, ha infatti toccato quota nove gol segnati dal suo arrivo nel campionato inglese. Numeri da capogiro che lo rendono automaticamente il miglior realizzatore di sempre nel mese di agosto. Dopo la doppietta all’esordio al West Ham, la rete al Newcastle e la tripletta al Crystal Palace, sono arrivati altre gol contro il Forest a sancire lo strapotere dell’ex Borussia Dortmund. E non dimentichiamo che mancano ancora 45 minuti al termine di questa quinta giornata di campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Erlingfa quello che vuole nel primo tempo del match tra Manchester City e Nottingham Forest e riscrive la. L’attaccante norvegese, grazie ad una tripletta siglata all’Etihad Stadium, ha infatti toccato quotagol segnati dal suo arrivo nel campionato inglese. Numeri da capogiro che lo rendono automaticamente il miglior realizzatore di sempre nel mese di. Dopo la doppietta all’esordio al West Ham, la rete al Newcastle e la tripletta al Crystal Palace, sono arrivati altre gol contro il Forest a sancire lo strapotere dell’ex Borussia Dortmund. E non dimentichiamo che mancano ancora 45 minuti al termine di questa quinta giornata di campionato. SportFace.

