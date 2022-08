Guidonia | si avvicina con l’auto e spara ai clienti di un bar | forse un regolamento di conti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Si èto con, ha puntato quattrodi un bar, che erano seduti al tavolino, e ha fatto fuoco. Poi è fuggito via, senza lasciare nessuna traccia, sotto gli occhi increduli di chi era lì e non ha potuto fare nulla. Se non tempestare di telefonate il 112. Ieri sera a, alle porte di Roma, intorno alle 19, un uomo, con il volto coperto, è sceso dal, si è fermato davanti al bar Green in via delle Genziane, in località Collefiorito, poi ha tirato fuori l’arma e ha preso di mira quelli che, probabilmente, erano i suoi ‘bersagli’: quattro ragazzi. Spari adavanti al bar Due dei ragazzi diventati ‘bersaglio’ sono rimasti lì, miracolosamente illesi, gli altri due invece, che erano nella veranda esterna del bar a fare un aperitivo, sono fuggiti e ora ...