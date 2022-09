Guerra Russia-Ucraina, la minaccia di Mosca: blocco del petrolio ai Paesi che impongono tetto del gas. La delegazione Aiea nella centrale di Zaporizhzhia. Grossi: “I nostri esperti resteranno” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Bbc: Mosca ha perso finora 900 soldati d’elite. Macron insiste sul dialogo con Putin. Zelensky scuote Venezia con i nomi dei 358 bambini uccisi: «Non dimenticateci» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 31 agosto 2022) Bbc:ha perso finora 900 soldati d’elite. Macron insiste sul dialogo con Putin. Zelensky scuote Venezia con i nomi dei 358 bambini uccisi: «Non dimenticateci»

berlusconi : Ho già detto più volte che sono deluso per quel che è successo in Ucraina. La Guerra è la cosa più folle che esista… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, Zelensky scuote Venezia con i nomi dei 358 bambini uccisi: “Non dimenticateci”. Gli ispettor… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, Kiev: “Bombe russe nella zona di Zaporizhzhia”. Mosca: “Sabotatori ucraini volevano prendere… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Guerra #Ucraina #Russia, Grossi (Aiea): raccolte informazioni importanti a Zaporizhzhia LIVE - atsky2022 : RT @gervasoni1968: Se in Italia sei contro la guerra, ti fanno dirigere un talk show. In Russia, cadi dalla finestra. Ma per i primi qui c’… -