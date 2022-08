Guerra Russia-Ucraina: ispettori Aiea a Zaporizhzhia. Ue, Borrell: “Decisa la sospensione dell’accordo sui visti con la Russia”. Zelensky alla Mostra del Cinema di Venezia: non dimenticateci (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mosca: con lo stop ai visti per i russi l’Ue si è sparata sui piedi. Gas, iniziato lo stop delle forniture Nord Stream all'Ue. L’Ungheria firma un contratto con Gazprom per altri 5,8 milioni di metri cubi. Grossi (Aiea): auspichiamo presenza permanente a Zaporizhzhia Leggi su lastampa (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mosca: con lo stop aiper i russi l’Ue si è sparata sui piedi. Gas, iniziato lo stop delle forniture Nord Stream all'Ue. L’Ungheria firma un contratto con Gazprom per altri 5,8 milioni di metri cubi. Grossi (): auspichiamo presenza permanente a

berlusconi : Ho già detto più volte che sono deluso per quel che è successo in Ucraina. La Guerra è la cosa più folle che esista… - ladyonorato : È fantastico: l’Europa si schiera in guerra contro la Russia, le appioppa sanzioni economiche ogni 2 mesi, demonizz… - Tg3web : Il rapporto di Michail Gorbaciov con gli Stati Uniti e l'Europa e la Russia. La critica del leader sulla guerra con… - stefano_ticci : RT @Gianl1974: 1/2 Entro la fine dell'anno, la Russia non avrà quasi proiettili, artiglieria e veicoli corazzati, - The Insider Durante i s… - ailinon80 : RT @Gianl1974: 1/2 Entro la fine dell'anno, la Russia non avrà quasi proiettili, artiglieria e veicoli corazzati, - The Insider Durante i s… -