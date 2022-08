Guerra Russia-Ucraina, iniziato il blocco alle forniture di gas all’Ue. Missione Aiea partita da Kiev per Zaporizhzhia. Presidio permanente nella centrale nucleare (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dall’Iran droni ai russi, Mosca: fake news. Borrell: ora una Missione per addestrare l’esercito ucraino. La Santa Sede: chiara la condanna del Papa al conflitto Leggi su lastampa (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dall’Iran droni ai russi, Mosca: fake news. Borrell: ora unaper addestrare l’esercito ucraino. La Santa Sede: chiara la condanna del Papa al conflitto

ItalianAirForce : Alberto Iannace, 100 anni compiuti da poco, arruolato in #AeronauticaMilitare il 10.06.1940 è stato un motorista ae… - fanpage : Il ritratto dell’ultimo leader dell’Unione Sovietica, morto oggi all’età di 92 anni, che fece finire la guerra fred… - GiovaQuez : Orsini: 'Sono Zelensky e il sindaco di Mariupol ci dicono che c'è una mattanza, che il paese la Russia lo sta SVENT… - watermelonrec : La guerra doveva essere “lampo” con vittoria schiacciante della Russia in mezza giornata. Le sanzioni avrebbero dov… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, iniziato il blocco alle forniture di gas all’Ue. Missione Aiea partita da Kiev per Zaporizhz… -