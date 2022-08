(Di mercoledì 31 agosto 2022)una breve pausa torna questo fine settimana da Hockeneim il Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup per la penultima sfida dell’anno. Ci sarà da divertirsi nel noto impianto tedesco che per la prima volta accoglie la serie di SRO che negli ultimi anni aveva sempre gareggiato al Nuerburgring. Tutto resta ancora da decidere nelle varie categorie, sono infatti ancora tre gli eventi al termine se consideriamo anche l’epilogo della Sprint Cup che commenteremo tra qualche settimana in quel di Valencia presso l’autodromo dedicato a Riccardo Tormo. Tornando adrivedremo in azione 49 auto, vi sono infatti alcuni cambi nell’entry list rispetto alla 1000km del Paul Ricard ed alla 3h di Imola, rispettivamente secondo e primo atto dell’Endurance Cup che attualmente vede in cima alla classifica generale la ...

Il Fanatec GT World Challengepowered by AWS entra nella fase conclusiva, con il penultimo appuntamento della Endurance Cup a Hockenheim , prima del gran finale previsto a Barcellona. Ferrari ha ancora ampie chance per ...... spiegando come il pilota tornerà presto sulle quattro ruote: ' Lo rivedremo al volante nel'. Ma tra gli obiettivi in cantiere ci sarebbe anche quello di regalare alla piccola Giulietta ... GTWC Europe, riparte la stagione da Hockenheim. Mercedes cerca il bis dopo il successo di Spa Il brasiliano è impegnato in Stock Car in patria, dunque al volante della 488 #71 gestita da Iron Lynx ci sarà il varesino per dare una mano a Rigon e Fuoco nella lotta al titolo PRO.