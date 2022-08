Grazie alla tecnologia “Ford Pro” le aziende risparmiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’attività in cantiere richiede, in molte circostanze, l’utilizzo di strumenti specifici che, alla fine di una lunga giornata di lavoro, possono essere dimenticati sul posto oppure smarriti: una distrazione che, ogni anno, rappresenta un costo di circa 450 euro per ogni van. E’ quanto stimato dall’Università tedesca di Aachen, dove un team di ingegneri ha condotto un progetto pilota per Ford Pro per monitorare la posizione della propria attrezzatura, in ogni momento, utilizzando la connettività Bluetooth e la localizzazione GPS. Il sistema utilizza dispositivi speciali collocati all’interno delle cassette degli attrezzi e sulle apparecchiature per la connessione dei veicoli delle flotte aziendali e un server centrale. Attraverso questi dispositivi di tracciamento, il veicolo sarà in grado di “ricordare” all’utilizzatore quando un ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’attività in cantiere richiede, in molte circostanze, l’utilizzo di strumenti specifici che,fine di una lunga giornata di lavoro, possono essere dimenticati sul posto oppure smarriti: una distrazione che, ogni anno, rappresenta un costo di circa 450 euro per ogni van. E’ quanto stimato dall’Università tedesca di Aachen, dove un team di ingegneri ha condotto un progetto pilota perPro per monitorare la posizione della propria attrezzatura, in ogni momento, utilizzando la connettività Bluetooth e la localizzazione GPS. Il sistema utilizza dispositivi speciali collocati all’interno delle cassette degli attrezzi e sulle apparecchiature per la connessione dei veicoli delle flotte aziendali e un server centrale. Attraverso questi dispositivi di tracciamento, il veicolo sarà in grado di “ricordare” all’utilizzatore quando un ...

