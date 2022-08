Grande ritorno in presenza per l'ICT Solutions Day 2022 di Allnet.Italia (Di mercoledì 31 agosto 2022) - Allnet.Italia apre le iscrizioni all'appuntamento cardine per il settore channel e ICT CASALECCHIO DI RENO, Italy, 31 agosto 2022 /PRNewswire/



Allnet.Italia, distributore indipendente ad alto valore aggiunto specializzato in soluzioni innovative nell'IT e nelle telecomunicazioni, rinnova l'invito all'ICT Solutions Day, l'appuntamento tecnologico di riferimento per System Integrator, ISP, Reseller e Installatori. L'evento, che si terrà il 14 Settembre in presenza all'Hotel Savoia Regency di Bologna, consuetamente raduna un nutrito pubblico di professionisti e clienti e schiera speaker di spicco tra giornalisti, studiosi ed esperti. La manifestazione, unica nel suo genere sul panorama Italiano, offre a Vendor e Partner di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) -apre le iscrizioni all'appuntamento cardine per il settore channel e ICT CASALECCHIO DI RENO, Italy, 31 agosto/PRNewswire/, distributore indipendente ad alto valore aggiunto specializzato in soluzioni innovative nell'IT e nelle telecomunicazioni, rinnova l'invito all'ICTDay, l'appuntamento tecnologico di riferimento per System Integrator, ISP, Reseller e Installatori. L'evento, che si terrà il 14 Settembre inall'Hotel Savoia Regency di Bologna, consuetamente raduna un nutrito pubblico di professionisti e clienti e schiera speaker di spicco tra giornalisti, studiosi ed esperti. La manifestazione, unica nel suo genere sul panoramano, offre a Vendor e Partner di ...

Link4Universe : Tra poche ore si scrive una nuova pagina della storia! il più grande e potente razzo al mondo partirà con la prima… - Link4Universe : Il più grande e potente razzo al mondo è pronto sulla rampa di lancio! Partenza tra appena 7 giorni! Manca 1 setti… - lorepregliasco : Il grande ritorno della Politica Netflix! - lifestyleblogit : Grande ritorno in presenza per l'ICT Solutions Day 2022 di Allnet.Italia - - AcchiappaMosche : @LisaTorna Nessuno! Stanno facendo un ottimo lavoro. Speriamo in un ritorno del grande #draghi prima che sia troppo… -