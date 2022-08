GP San Marino | info e orari TV della MotoGP a Misano

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 31 agosto 2022) L’estate sta finendo, e noi vi diciamo gliche sbarca a San. In verità, il mondiale delle moto approda aAdriatico, che è in Emilia Romagna, ma il Gran Premio porta la bandierapiccola repubblica. In ogni caso, ci avviciniamo alla fase conclusivastagione, dato che dopo l’ex Santamonica si andrà ad Aragon per poi girare l’Asia e l’Oceania tutta d’un fiato. Ma andiamo con ordine: ecco glidelle gare di Moto3, Moto2 e. A che ora è la gara? Glia SanLaarriva qui con il terzo successo di fila di Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo che è ancora leader del ...