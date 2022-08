Gosens, non c’è accordo tra l’Inter e il Leverkusen. I nerazzurri (a meno di una nuova offerta) lo tengono (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si è arenata la trattativa lampo partita ieri tra l’Inter e il Leverkusen per Robin Gosens. Il ds dei tedeschi Simon Rolfes, che ieri è stato a Milano e che ha assistito anche alla partita dei nerazzurri contro la Cremonese, ha dichiarato a Kölner Stadt-Anzeiger che «Robin Gosens non è un argomento di discussione per il Bayer Leverkusen e non c’è intenzione di comprarlo». Gosens to Bayer Leverkusen is now off — not gonna happen as things stand. Inter have decided not to sell the German left back after meeting yesterday afternoon. #Inter Unless new proposal arrives, Inter are prepared to keep Gosens. pic.twitter.com/zzpccrXXmo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022 Pare che alla base ci sia la volontà ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si è arenata la trattativa lampo partita ieri trae ilper Robin. Il ds dei tedeschi Simon Rolfes, che ieri è stato a Milano e che ha assistito anche alla partita deicontro la Cremonese, ha dichiarato a Kölner Stadt-Anzeiger che «Robinnon è un argomento di discussione per il Bayere non c’è intenzione di comprarlo».to Bayeris now off — not gonna happen as things stand. Inter have decided not to sell the German left back after meeting yesterday afternoon. #Inter Unless new proposal arrives, Inter are prepared to keep. pic.twitter.com/zzpccrXXmo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022 Pare che alla base ci sia la volontà ...

