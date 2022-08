Gorbaciov tra innovazione e ambiguità. Il ricordo di Martelli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Forse la storia ha già parlato per lui. Il sogno di ristrutturazione che assunse contorni quasi mitici, col grido “Perestrojka”, si era infranto ancor prima di cominciare. Mikhail Gorbaciov, l’ultimo leader dell’Urss e che quell’Urss provò a riformarla, se n’è andato a 91 anni. E con lui se ne va una parte di storia del secolo breve. Il crollo del Muro di Berlino, il disarmo nucleare, la guerra fredda. Il segretario del Pcus cavalcò questi accadimenti che hanno cambiato il volto del Mondo, suscitando talvolta ammirazione, talvolta aspre critiche. “Era un uomo con tratti di apertura insoliti per la nomenclatura del partito, ma senz’altro con punti di ambiguità specie verso la fine della sua attività politica”. Racchiuso in queste parole, il ricordo di Claudio Martelli, ex ministro, esponente di primo piano del Partito ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 agosto 2022) Forse la storia ha già parlato per lui. Il sogno di ristrutturazione che assunse contorni quasi mitici, col grido “Perestrojka”, si era infranto ancor prima di cominciare. Mikhail, l’ultimo leader dell’Urss e che quell’Urss provò a riformarla, se n’è andato a 91 anni. E con lui se ne va una parte di storia del secolo breve. Il crollo del Muro di Berlino, il disarmo nucleare, la guerra fredda. Il segretario del Pcus cavalcò questi accadimenti che hanno cambiato il volto del Mondo, suscitando talvolta ammirazione, talvolta aspre critiche. “Era un uomo con tratti di apertura insoliti per la nomenclatura del partito, ma senz’altro con punti dispecie verso la fine della sua attività politica”. Racchiuso in queste parole, ildi Claudio, ex ministro, esponente di primo piano del Partito ...

