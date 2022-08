Gorbaciov | quel suo sogno di pace tradito dalla Russia di Putin

LauraGaravini : Addio a #Gorbaciov l'uomo che con la Perestrojka ha cambiato il destino dell'Unione sovietica. Con l'auspicio che l… - Sk8er43961867 : @HSkelsen Quel maiale. Che ha sempre detto che gorbaciov era un traditore della russia ora manda condoglianze? Che feccia umana - dbellasio : Leggevo quel libretto giallo sulla 60 andando al Ginnasio. Mi sembrava che tutto il futuro migliore del mondo dipen… - avadesordre : RT @Panisperna_1713: Muore #Gorbaciov nel bel mezzo della guerra tra Russia e Ucraina. Emblematico. È stato un grandissimo, e lo ricordiamo… - Marzia_M : In fondo la Russia ha dato i Natali anche a Gorbaciov e a Eltsin, personaggi illuminati che hanno compreso l’esigen… -

I vincitori L'ex leader sovietico Mikhail, nel trentennale del crollo dell'Urss, ha denunciato che e' proprio dalmomento che gli Stati Uniti sono diventati arroganti e pieni di sè", ..."Slava Bogu", gloria a Dio, disse a sorpresa Mikhail Sergheevicincortile dell'asilo dov'erano schierati i bambini per salutarlo nella visita di Stato in Finlandia. I due corrispondenti che lo avevano seguito fino a quell'inutile coda del ...Il collasso dell'Urss Quella intervista doveva essere il suo testamento politico. Ma era un testamento pronunciato troppo a caldo per essere completo, meditato. Rividi ancora Gorbaciov a Mosca, poi in ...E' morto Mikhail Sergeyevich Gorbaciov aveva 91 anni è stato l'ultimo leader dell'Unione Sovietica e segretario del PCUS ...