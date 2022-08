Gorbaciov e lo spumante di Marco Rizzo: “Era dal 26 dicembre 1991 che aspettavo di stappare la migliore bottiglia che avevo” (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo”. Fa discutere, sui social, il tweet di Marco Rizzo, leader del Partito Comunista, candidato alle elezioni politiche con Italia Sovrana e Popolare. Il commento di Rizzo si riferisce alla morte dell’ex presidente dell’Urss Mikhail Gorbaciov. A corredo del tweet Rizzo ha pubblicato la foto di un tappo che salta da una bottiglia di spumante (non la sua, ma evidentemente un’immagine salvata dal web). Il 26 dicembre 1991 è la data della dissoluzione dell’Unione sovietica, quando il Soviet delle Repubbliche del Soviet Supremo ratificò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Era dal 26cheaspettato dilache”. Fa discutere, sui social, il tweet di, leader del Partito Comunista, candidato alle elezioni politiche con Italia Sovrana e Popolare. Il commento disi riferisce alla morte dell’ex presidente dell’Urss Mikhail. A corredo del tweetha pubblicato la foto di un tappo che salta da unadi(non la sua, ma evidentemente un’immagine salvata dal web). Il 26è la data della dissoluzione dell’Unione sovietica, quando il Soviet delle Repubbliche del Soviet Supremo ratificò ...

