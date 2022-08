Google non ha approvato la distribuzione sul suo store di Truth Social, il social network creato dall’ex presidente americano Donald Trump (Di mercoledì 31 agosto 2022) Google non ha approvato la distribuzione di Truth social, il social network creato dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sul Play store, il servizio per scaricare e acquistare nuove applicazioni sugli smartphone Android: secondo Google, il social network violerebbe le Leggi su ilpost (Di mercoledì 31 agosto 2022)non haladi, ildegli Stati Uniti, sul Play, il servizio per scaricare e acquistare nuove applicazioni sugli smartphone Android: secondo, ilviolerebbe le

Agenzia_Ansa : È in arrivo un aggiornamento dell'algoritmo di ricerca di Google per penalizzare i siti e i contenuti che diffondon… - Giorgiolaporta : @sbonaccini Non trovo un suo #tweet e anche #google non ha traccia delle sue dichiarazioni pubbliche. Le ha fatte a… - EspressoCS : RT @ilpost: Google non ha approvato la distribuzione sul suo store di Truth Social, il social network creato dall’ex presidente americano D… - ilpost : Google non ha approvato la distribuzione sul suo store di Truth Social, il social network creato dall’ex presidente… - Cappellin_R : @demagistris Avete fatto un ottimo programma. Non preoccupatevi del risultato elettorale. Sarà un’ottima guida nell… -