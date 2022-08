Glifosato, una storia che si ripete: c’è poco da stare tranquilli. La politica batta un colpo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Immaginate di avere tra le mani un “probabile cancerogeno”. Di certo non ci condireste la pasta e nemmeno lo spargereste nel giardino di casa, per quanto autolesionisti. Meglio non rischiare, almeno finché prove sperimentali convincenti non dimostreranno il contrario. E’ il cosiddetto “principio di precauzione”, sancito dalla stessa legislazione europea, traduzione formale del più noto “buonsenso”. Sembra un’ovvietà. Ma per il Glifosato, l’erbicida più usato al mondo, tutto ciò non vale. Classificato nel 2015 come “probabile cancerogeno” dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) di Lione, esso viene usato come acqua fresca nei campi, nei vivai e nei giardini privati. In Italia si trova al supermercato, mentre fino al 2016 si poteva spargere perfino nei parchi pubblici. Dal 1996 nel mondo l’uso del Glifosato è aumentato di 15 volte, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Immaginate di avere tra le mani un “probabile cancerogeno”. Di certo non ci condireste la pasta e nemmeno lo spargereste nel giardino di casa, per quanto autolesionisti. Meglio non rischiare, almeno finché prove sperimentali convincenti non dimostreranno il contrario. E’ il cosiddetto “principio di precauzione”, sancito dalla stessa legislazione europea, traduzione formale del più noto “buonsenso”. Sembra un’ovvietà. Ma per il, l’erbicida più usato al mondo, tutto ciò non vale. Classificato nel 2015 come “probabile cancerogeno” dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) di Lione, esso viene usato come acqua fresca nei campi, nei vivai e nei giardini privati. In Italia si trova al supermercato, mentre fino al 2016 si poteva spargere perfino nei parchi pubblici. Dal 1996 nel mondo l’uso delè aumentato di 15 volte, ...

