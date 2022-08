Gli occupanti liberano il palazzo: l'inatteso esito a Roma (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Sgombero" volontario in corso al palazzo occupato in viale delle Province, dove da questa mattina decine di persone, valigia in mano, stanno abbandonando l'immobile. Le operazioni, a quanto si apprende, andranno avanti fino a domani. La maggior parte degli occupanti verranno trasferiti in alloggi di proprietà del Comune di Roma a Primavalle. Il palazzo dell'Inpdai, occupato abusivamente nel dicembre del 2012 rientra nella lista del prefetto di Roma, Matteo Piantedosi ed è stato oggetto nel gennaio scorso di una sentenza del Tar che obbligava allo sgombero entro sei mesi. Concessa una piccola proroga per consentire il ricollocamento delle persone che da anni vivono all'interno dello stabile, da qualche ora, in modo del tutto pacifico e volontario, le famiglie stanno caricando su alcuni furgoni i propri ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Sgombero" volontario in corso aloccupato in viale delle Province, dove da questa mattina decine di persone, valigia in mano, stanno abbandonando l'immobile. Le operazioni, a quanto si apprende, andranno avanti fino a domani. La maggior parte degliverranno trasferiti in alloggi di proprietà del Comune dia Primavalle. Ildell'Inpdai, occupato abusivamente nel dicembre del 2012 rientra nella lista del prefetto di, Matteo Piantedosi ed è stato oggetto nel gennaio scorso di una sentenza del Tar che obbligava allo sgombero entro sei mesi. Concessa una piccola proroga per consentire il ricollocamento delle persone che da anni vivono all'interno dello stabile, da qualche ora, in modo del tutto pacifico e volontario, le famiglie stanno caricando su alcuni furgoni i propri ...

