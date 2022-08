Giulia Paglianiti: dopo Pechino Express “esce” tutto fuori | “Stanno strette?” (Di mercoledì 31 agosto 2022) La splendida influencer e tik toker ha conosciuto un grande successo grazie al reality show itinerante Pechino Express. Forse il mondo dei social comincia a starle stretto e non solo quello… Lo splendido viso di Giulia (Instagram)La splendida Giulia, nota influencer e tik toker italiana ha deciso di offrirsi ad un pubblico più ampio e meno specializzato rispetto a quello dei social, quello della TV e dei reality. Chi è Giulia Paglianiti Giulia è nata a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Essendo nata nel 2000, Giulia ha da poco compiuto i 22 anni. Una ragazza dalle idee chiare che già a 17 anni era una star di Tik Tok. Dopo il diploma ha deciso di non iscriversi all’università, ma di fare della passione per i social la sua professione. Con Anna Ciati e Gaia Bianchi hanno formato ... Leggi su newstv (Di mercoledì 31 agosto 2022) La splendida influencer e tik toker ha conosciuto un grande successo grazie al reality show itinerante Pechino Express. Forse il mondo dei social comincia a starle stretto e non solo quello… Lo splendido viso di(Instagram)La splendida, nota influencer e tik toker italiana ha deciso di offrirsi ad un pubblico più ampio e meno specializzato rispetto a quello dei social, quello della TV e dei reality. Chi èè nata a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Essendo nata nel 2000,ha da poco compiuto i 22 anni. Una ragazza dalle idee chiare che già a 17 anni era una star di Tik Tok. Dopo il diploma ha deciso di non iscriversi all’università, ma di fare della passione per i social la sua professione. Con Anna Ciati e Gaia Bianchi hanno formato ...

19Andreee : @clavdioooo Giulia paglianiti per me >>> - spatapsaya : @monziocsara Tedua e Giulia paglianiti - brahimiano : @Cucuzinho7 @_nzoAlo_ giulia paglianiti è la mia ragazza non di quello - _nzoAlo_ : @Stocciz2 Giulia paglianiti - _nzoAlo_ : @Cucuzinho7 Giulia paglianiti -