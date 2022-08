Giorni isolamento Covid: solo 5? In arrivo vaccini anti-Omicron (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giorni isolamento Covid: nullaosta del Ministero della Salute alla quarantena light, chi non mostra più sintomi potrà tornare alla vita di comunità prima di una settimana. Intanto, si prepara la nuova fase della campagna vaccinale europea: già da metà settembre al via le somministrazioni dei composti aggiornati contro la variante Omicron. Giorni isolamento Covid: verso la quarantena “light” Giorni isolamento Covid: scendono a 5? manca solo la circolare del Ministero della Salute ma dopo l’ultimo incontro dei vertici del Consiglio Superiore della Sanità la pubblicazione del documento sembra rimasta solo una formalità. Il periodo di quarantena verrà ridotto a 5 ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 31 agosto 2022): nullaosta del Ministero della Salute alla quarantena light, chi non mostra più sintomi potrà tornare alla vita di comunità prima di una settimana. Intanto, si prepara la nuova fase della campagna vaccinale europea: già da metà settembre al via le somministrazioni dei composti aggiornati contro la variante: verso la quarantena “light”: scendono a 5? mancala circolare del Ministero della Salute ma dopo l’ultimo incontro dei vertici del Consiglio Superiore della Sanità la pubblicazione del documento sembra rimastauna formalità. Il periodo di quarantena verrà ridotto a 5 ...

