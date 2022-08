Giorgi-Keys in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Us Open 2022 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Camila Giorgi dovrà vedersela con Madison Keys in occasione del secondo turno degli Us Open 2022. La tennista di Macerata, dopo aver superato in rimonta l’ungherese Anna Bondar all’esordio, tenterà di sorprendere l’atleta casalinga per un posto al terzo turno. L’azzurra detiene potenzialità straripanti e il mondo intero conosce le sue qualità, sebbene il suo stile di gioco fumantino e sempre all-risk, delle volte, le riserve cattive sorprese anche con avversarie meno quotate. Dal canto suo, dopo aver sconfitto Iga Swiatek a Cincinnati ed essersi spinta sino in semifinale, l’americana è pronta a far felice il pubblico a stelle e strisce puntando sulla potenza dei suoi colpi. Si prospetta un match equilibrato, sebbene Giorgi dovrà necessariamente valutare con accortezza ogni situazione di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Camiladovrà vedersela con Madisonin occasione del secondo turno degli Us. La tennista di Macerata, dopo aver superato in rimonta l’ungherese Anna Bondar all’esordio, tenterà di sorprendere l’atleta casalinga per un posto al terzo turno. L’azzurra detiene potenzialità straripanti e il mondo intero conosce le sue qualità, sebbene il suo stile di gioco fumantino e sempre all-risk, delle volte, le riserve cattive sorprese anche con avversarie meno quotate. Dal canto suo, dopo aver sconfitto Iga Swiatek a Cincinnati ed essersi spinta sino in semifinale, l’americana è pronta a far felice il pubblico a stelle e strisce puntando sulla potenza dei suoi colpi. Si prospetta un match equilibrato, sebbenedovrà necessariamente valutare con accortezza ogni situazione di ...

