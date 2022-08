Gianni Morandi, chi sono i figli Marianna, Marco e Pietro: “Fiero di loro” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Marianna, Marco e Pietro sono i figli di Gianni Morandi. I primi due sono nati dal matrimonio del cantante con Laura Efrikian, mentre il terzo da quello con Anna Dan. In realtà, c’è anche un’altra figlia nella vita dell’artista, di nome Susanna, morta otto ore dopo il parto. Un dolore immenso e atroce per i giovanissimi Gianni e Laura, che hanno dovuto affrontare e metabolizzare la sua morte. Proprio Morandi, intervistato da Maurizio Costanzo, ha parlato di questa ferita: “Io e Laura aspettavamo una figlia, sarebbe stata la nostra prima figlia. Doveva partorire a febbraio, ma ci fu questo anticipo e io stavo partecipando a Canzonissima del ’66, che finiva il 6 gennaio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022)di. I primi duenati dal matrimonio del cantante con Laura Efrikian, mentre il terzo da quello con Anna Dan. In realtà, c’è anche un’altraa nella vita dell’artista, di nome Susanna, morta otto ore dopo il parto. Un dolore immenso e atroce per i giovanissimie Laura, che hanno dovuto affrontare e metabolizzare la sua morte. Proprio, intervistato da Maurizio Costanzo, ha parlato di questa ferita: “Io e Laura aspettavamo unaa, sarebbe stata la nostra primaa. Doveva partorire a febbraio, ma ci fu questo anticipo e io stavo partecipando a Canzonissima del ’66, che finiva il 6 gennaio ...

