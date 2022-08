Gianni Morandi, chi era la prima moglie Laura Efrikian: “Ho sofferto molto per lei” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Galeotto fu il film “In ginocchio da te” dove Gianni Morandi conobbe Laura Efrikian, la sua prima moglie. La loro fu la storia d’amore che più fece sognare gli italiani negli anni 60. Gianni Morandi e Laura Efrikian si conobbero sul set del film “In ginocchio da te” e fu amore a prima vista. I due si sposarono nel 1966 e rimasero insieme per 10 anni, durante i quali vennero al mondo i loro tre figli: Serena morta dopo 9 ore dalla nascita, Marianna e Marco. Laura Efrikian, ecco chi è l’ex consorte di Gianni Morandi Laura Efrikian, attrice e annunciatrice italiana, nasce a Treviso il 14 giugno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Galeotto fu il film “In ginocchio da te” doveconobbe, la sua. La loro fu la storia d’amore che più fece sognare gli italiani negli anni 60.si conobbero sul set del film “In ginocchio da te” e fu amore avista. I due si sposarono nel 1966 e rimasero insieme per 10 anni, durante i quali vennero al mondo i loro tre figli: Serena morta dopo 9 ore dalla nascita, Marianna e Marco., ecco chi è l’ex consorte di, attrice e annunciatrice italiana, nasce a Treviso il 14 giugno ...

MojojoCattaneo : @Marco_Rizzo Parli con la stessa gente che dopo la tragedia del ponte a Genova se la prese con Gianni Morandi. - SamBrtzNew : @EmilioPonz - Anna e Marco di Lucio Dalla - Avrai di Baglioni - C'era un ragazzo di Gianni Morandi - LoreSebastiani : RT @serena_sartini: Gianni #Morandi arriva all’Arena di Verona per #Rtl1025Powerhitsestate @morandi_g @rtl1025 @LoreSebastiani https://t.co… - serena_sartini : Gianni #Morandi arriva all’Arena di Verona per #Rtl1025Powerhitsestate @morandi_g @rtl1025 @LoreSebastiani - radiocalabriafm : GIANNI MORANDI - IN AMORE -