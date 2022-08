GF VIP, cosa succederà durante le votazioni: non era mai successo prima (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’inizio della settima edizione del GF Vip si avvicina: ormai mancano poche settimane al debutto su canale 5 per il reality più famoso della televisione italiana ma c’è un problema: il programma dovrebbe andare in onda in concomitanza con le votazioni per il rinnovo del parlamento… cosa succederà? LEGGI ANCHE :– GF VIP, svelato un nuovo concorrente: lui lo vediamo tutti i giorni in tv su Canale 5 Il GF VIP nel giorno delle votazioni: le novità Alfonso Signorini e la produzione del GF Vip dovranno fare i conti con alcuni problemi tecnici: il più importante riguarda le imminenti votazioni per le elezioni politiche, la cui data per i cittadini italiani è previsto per il 25 settembre. Tecnicamente, la prima puntata della nuova edizione del reality andrà in onda regolarmente ... Leggi su funweek (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’inizio della settima edizione del GF Vip si avvicina: ormai mancano poche settimane al debutto su canale 5 per il reality più famoso della televisione italiana ma c’è un problema: il programma dovrebbe andare in onda in concomitanza con leper il rinnovo del parlamento…? LEGGI ANCHE :– GF VIP, svelato un nuovo concorrente: lui lo vediamo tutti i giorni in tv su Canale 5 Il GF VIP nel giorno delle: le novità Alfonso Signorini e la produzione del GF Vip dovranno fare i conti con alcuni problemi tecnici: il più importante riguarda le imminentiper le elezioni politiche, la cui data per i cittadini italiani è previsto per il 25 settembre. Tecnicamente, lapuntata della nuova edizione del reality andrà in onda regolarmente ...

zazoomblog : Gf Vip cosa succederà in occasione delle votazioni: la decisione del programma - #succederà #occasione #delle - Ale37364793 : Il gioco di @salutiebRaci1 mi ha fatto riflettere su una cosa i vip come cavolo fanno a gestire tutte le notifiche… - infoitcultura : Wilma Goich al Grande Fratello Vip 7?/ 'La cosa più difficile per me sarebbe - af_ltls28 : @5SOSltaIy non ho capito una cosa: per vedere la live senza il vip si paga comunque, sì? -