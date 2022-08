Germania, due funzionari del ministero accusati di spionaggio verso Mosca (Di mercoledì 31 agosto 2022) Due funzionari del ministero dell'Economia tedeschi sono sospettati di spionaggio a vantaggio di Mosca, su di loro stanno indagano i servizi segreti di Berlino. Lo ha riportato il settimanale Die Zeit. Leggi su globalist (Di mercoledì 31 agosto 2022) Duedeldell'Economia tedeschi sono sospettati dia vantaggio di, su di loro stanno indagano i servizi segreti di Berlino. Lo ha riportato il settimanale Die Zeit.

