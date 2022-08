Gazzetta | Navas al Napoli | si studia un accordo che preveda dei premi per diluire nel tempo la buonuscita

(Di mercoledì 31 agosto 2022) La trattativa delperè bloccata dal mancatotra il portiere e il Psg sulla. Mancano poche ore alla chiusura del mercato. Ladello Sport scrive di un pizzico di ottimismo in casaper il buon esito dell’affare. Siuna soluzione. “Nelle ultime ore emerge un pizzico di ottimismo sullo sviluppo della situazione”. “Il Psg arriverà in fondo in questo braccio di ferro con, oppure aprirà a una risoluzione per evitare di tenere nello spogliatoio un ‘muso lungo’, giocatore pure di personalità che può condizionare il gruppo?”. “Allo studio la possibilità di unchedeio altro pernel...

Mimmo Malfitano, giornalista delladello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S. S. C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto ...Per Ruiz è praticamente fatta, Paredes è a un passo della Juventus,invece ancora distante dal Napoli. Ma dalla conferenza stampa dell'allenatore del Psg, Christophe Galtier, emerge anche un possibile colpo di scena in chiave Inter. Il club dell'emiro del Qatar ...Il Napoli continua a seguire da vicino il fronte Keylor Navas. L'operazione potrebbe chiudersi, ma c'è una grana ...Il centrocampista spagnolo dice quindi addio ai partenopei dopo quattro anni, durante i quali ha alzato al cielo la Coppa Italia nel 2020. Il calciatore partirà domani per Parigi“ FABIAN RUIZ AL PSG.